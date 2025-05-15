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Казахстанского бизнесмена объявили в розыск по делу об ОПГ вора в законе Кольбаева

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Ерканат Жумабеков
Ерканат Жумабеков. Фото: instagram.com/gknb.official

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана объявил в розыск казахстанского бизнесмена Ерканата Жумабекова - его подозревают в финансировании ОПГ Кольбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на ГКНБ КР.

Согласно сообщению ведомства, казахстанца подозревают в связях с ОПГ К. Асанбека (Камчи Кольбаева).

Как заявили в ГКНБ, следствие установило факты финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе К. Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана – Жумабекова Ерканата Берикбаевича.

По версии следствия, Жумабеков, зная о преступной деятельности К. Асанбека, в том числе о рэкете, вымогательствах, "установил тесную связь с вором в законе" для получения поддержки и покровительства своего бизнеса.

"Жумабеков находился в дружеских отношениях с лидером преступного мира, проводил встречи с К. Асанбеком в доме отдыха "Барс", расположенном в Иссык-Кульской области, а также оказывал всестороннюю материальную помощь близким родственникам лидера ОПГ К. Асанбека во время его визитов в Алматинскую область", - заявили в ГКНБ.

На основании собранных материалов постановлением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Жумабекова избрана мера пресечения в виде ареста заочно. Он объявлен в розыск.

Напомним, вор в законе и криминальные авторитет Камчи Асанбек, известный также как Камчи Кольбаев, был убит при задержании в октябре 2023 года. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Кроме того, члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

О гибели Камчи Кольбаева высказывался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета. Также за связь с кримавторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245233-kazahstanskogo-biznesmena-obyavili-v-rozysk-po-delu-o-finansirovanii-opg-kolbaeva-v-kyrgyzstane/