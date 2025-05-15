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Депутат в костюме привидения устроил переполох в парламенте и пытался напугать премьера Италии

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Қазақ тілінде оқу
Риккардо Маджи в парламенте
Риккардо Маджи в парламенте. Кадр из видео: x.com/ilpolitico_web

Итальянский депутат Риккардо Маджи в костюме привидения устроил переполох и пытался напугать премьер-министра Мелони, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, ссылаясь на итальянские телеканалы, инцидент произошел, когда премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвечала на вопросы парламентариев.

Секретарь левой оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер, выкрикивая упреки в ее адрес в связи с предстоящим 8-9 июня референдумом по пяти вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства.

Депутат напомнил премьеру, что, будучи в оппозиции, в 2016 году она критиковала правительство за замалчивание проходившего тогда народного волеизъявления.

Поводом для демарша Маджи, как сообщают СМИ, стали заявления представителей нынешнего правящего большинства с предложением воздержаться от похода на участки.

В итоге Маджи выгнали из парламента. Пока его выводили из зала, Мелони наблюдала за происходящим с улыбкой и сняла "привидение" на телефон.

Напомним, в начале марта в Сербии депутаты устроили жесткую драку в парламенте. В результате потасовки пострадали два депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.

А в августе прошлого года сообщалось, что в турецком парламенте случилась потасовка между депутатами правящей и оппозиционной партий. Драка продолжалась порядка 25 минут, несколько человек пострадали.

До этого в Кыргызстане два депутата чуть не подрались во время заседания Жогорку Кенеша - они начали спор из-за не пришедшего на мероприятие министра транспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245221-deputat-v-kostyume-privideniya-ustroil-perepoloh-v-parlamente-i-pytalsya-napugat-premera-italii-video/