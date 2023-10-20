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Депутаты парламента Кыргызстана устроили потасовку на заседании (видео)

Опубликовано:

Потасовка в парламенте Кыргызстана
Потасовка. Кадр из видео: https://youtu.be/Kaktus Media

Депутаты Улан Бакасов и Данияр Толонов чуть не подрались во время заседания Жогорку Кенеша - они начали спор из-за не пришедшего на мероприятие министра транспорта.

Парламентарии начали спорить из-за того, заслушивать ли информацию Минтранса без главы ведомства, передает Kaktus Media.

Как оказалось, на заседание не пришел министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев. Толонов сказал, что нужно дождаться лично министра. Бакасов в ответ попросил выслушать представителей ведомства.

В результате между депутатами начался спор, который чуть было не перерос в настоящую драку. Чтобы успокоить парламентариев, пришлось вмешаться их коллегам.

Как отметили корреспонденты издания, после Толонов и Бакасов помирились - отмечается, что последний лично пришел к своему коллеге в кабинет для примирения.

Стоит отметить, что иногда споры законотворцев перерастают в нечто большее - парламентарии не сдерживают свои эмоции и в ход идут кулаки.

В конце 2021 года иорданские политики подрались между собой во время очередного заседания: депутаты парламента обсуждали на встрече, которая транслировалась в прямом эфире по местному телеканалу, конституционные реформы.

Причиной спора, который перерос в драку, стала идея добавления на арабском языке женского существительного слова "гражданин" в знак равенства полов. Некоторые из присутствующих политиков высказались против этой идеи. Столкновения начались во время дебатов, когда один из депутатов назвал предложенное нововведение "бесполезным".

Летом того же года в здании парламента Грузии представители оппозиции и действующей на тот момент власти вступили в драку.

В том же году представители Верховной рады Украины устроили драку прямо во время очередного заседания из-за слов одного из политиков о необходимости "расстрела" оппозиции.

В декабре 2021 года в Госдуме РФ во время обсуждения законопроекта о введении QR-кодов случилась потасовка между представителями Коммунистической партии Российской Федерации и депутатами "Единой России".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041812-deputaty-parlamenta-kyrgyzstana-ustroili-potasovku-na-zasedanii-video/

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