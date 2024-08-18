Турецкие депутаты устроили 25-минутную драку (видео)

В турецком парламенте состоялась потасовка между депутатами правящей и оппозиционной партий. Драка продолжалась порядка 25 минут, несколько человек пострадали.

По информации Euronews.com, между турецкими парламентариями произошла потасовка после дебатов по поводу оппозиционного депутата от "Рабочей партии", находящегося в тюрьме по обвинению, которое многие считают политически мотивированным.

Сообщается, что на представителя"Рабочей партии" Ахмета Шика напал законодатель от "Партии справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Перед этим Шик назвал членов правящей партии "террористической организацией".

Внеочередная сессия Великого национального собрания Турции была созвана для обсуждения дела Джана Аталая, который на прошлогодних выборах был избран из депутатом от "Рабочей партии", находясь в тюрьме. Ранее он был приговорен к 18 годам тюремного заключения за участие в антиправительственных протестах 2013 года, которые бросили вызов правлению Эрдогана, занимавшего тогда пост премьер-министра Турции.

По данным "ТАСС", депутаты от оппозиции и правящей партии дрались порядка 25 минут, несколько человек серьезно пострадали. В перерывах персонал парламента вытирал следы крови у трибуны, где парламентарии выясняли отношения.