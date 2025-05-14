Макрон: Франция готова обсуждать размещение ядерного оружия в Европе

Президент Франции заявил в телеэфире, что готов начать обсуждения на тему размещения в европейских странах самолетов с французским ядерным оружием, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Глава Франции дал интервью французскому телеканалу TF1, DW приводит перевод слов французского президента.

"Мы готовы начать эти обсуждения", - сказал Эммануэль Макрон.

Говоря о возможности размещения французского ядерного оружия в других странах, глава государства указал, что США аналогичным образом уже развернули "ядерный зонтик" над территорией Европы.

Макрон также назвал условия для размещения в странах ЕС самолетов с французским ядерным оружием.

"Франция не будет платить за безопасность других", - подчеркнул он в этой связи.

Кроме того, ради расширения территории, защищенной в рамках стратегии ядерного сдерживания, в другие страны не должно быть переброшено оружие, в котором Франция нуждается для собственной защиты, добавил он.

И наконец, "окончательное решение (относительно размещения французского ядерного оружия в других странах - прим. ред.) всегда будет оставаться за президентом Франции - верховным главнокомандующим", заключил французский лидер.

Напомним, в начале марта Макрон уже сообщал о начале дебатов о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием.

Как писали СМИ, после выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружении ядерное оружие, осталась Франция. На территории Европы размещены американские ядерные боеголовки, однако после прихода к власти Дональда Трампа активизировались дебаты о возможном выводе американских сил из Старого Света.

Уточнялось, что Франция — одна из девяти стран "ядерного клуба". К началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

Позже Русская служба ВВС писала, какие именно страны может защитить французский "ядерный зонтик".