Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая

Ильхам Алиев не приедет в Москву на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в ВОВ, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков журналисту Александру Юнашеву, передает NUR.KZ.

Видео с комментарием помощника российского президента опубликовано в Telegram-канале Александар Юнашева.

Корреспондент Кремлевского пула спросил у советника президента России о том, все ли гости торжественных мероприятий прибудут в Москву. В частности, журналист поинтересовался о том, приедет ли глава Азербайджана, так как появилась информация, что его не будет.

Юрий Ушаков подтвердил эти данные.

"Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву",- заявил он.

Также он добавил, что из-за болезни мероприятия не сможет посетить глава Лаоса - он заразился коронавирусом. Страна будет представлена на уровне главы МИД.

Стоит отметить, что 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

После президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау лежит на представителях России.

Также Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.