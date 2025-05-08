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Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ильхам Алиев не приедет в Москву на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в ВОВ, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков журналисту Александру Юнашеву, передает NUR.KZ.

Видео с комментарием помощника российского президента опубликовано в Telegram-канале Александар Юнашева.

Корреспондент Кремлевского пула спросил у советника президента России о том, все ли гости торжественных мероприятий прибудут в Москву. В частности, журналист поинтересовался о том, приедет ли глава Азербайджана, так как появилась информация, что его не будет.

Юрий Ушаков подтвердил эти данные.

"Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву",- заявил он.

Также он добавил, что из-за болезни мероприятия не сможет посетить глава Лаоса - он заразился коронавирусом. Страна будет представлена на уровне главы МИД.

Стоит отметить, что 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

После президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау лежит на представителях России.

Также Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243034-aliev-ne-priedet-v-moskvu-na-80-letie-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/