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США прекратят финансировать организацию, которая исследовала коронавирус в 2020 году в Ухане

Опубликовано:

Коронавирус
Коронавирус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти США прекратят финансировать медорганизацию, которая в 2020 году занималась исследованием новых коронавирусов в Ухане, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Федеральные власти США приостановили финансирование исследовательской организации США, расследующей происхождение нового коронавируса, учитывая неспособность организации контролировать эксперименты с вирусом в китайской лаборатории.

Федеральные чиновники также стремятся заблокировать будущее финансирование организации EcoHealth Alliance, которая работала с Уханьским институтом вирусологии в Китае в 2020 году.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, EcoHealth не смогла должным образом отслеживать и сообщать о рискованных экспериментах с вирусами в Уханьском институте вирусологии в 2020 году, нарушая условия федерального гранта и требования биобезопасности. EcoHealth в настоящее время отстранена от федерального финансирования.

Альянс EcoHealth стал объектом расследований с самых первых дней пандемии: нью-йоркскую некоммерческую организацию обвинили в том, что ее эксперименты с коронавирусами летучих мышей могли способствовать развитию и распространению SARS-CoV-2, вируса, спровоцировавшего начало пандемии COVID-19.

EcoHealth заявила, что будет обжаловать решение федеральных чиновников о приостановке финансирования. В организации заявили, что их компанию сделали козлом отпущения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2101493-ssha-prekratyat-finansirovat-organizaciyu-kotoraya-issledovala-koronavirus-v-2020-godu-v-uhane/

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