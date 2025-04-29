"Поняли, что не можем попасть домой": казахстанцы рассказали о пережитом блэкауте в Испании

Казахстанцы, которые находились в Испании во время блэкаута, рассказали, что из-за отключения электричества они даже не могли попасть внутрь квартир, сообщает сайт телеканала KTK.

Казахстанка Диана Абдуллаева рассказала телеканалу, что живет в Испании уже два года. Девушка призналась, что сначала она даже не поняла, что произошло.

"Мы блэкаут встретили на улице, с детьми играли в теннис. Пришли домой, и получилось так, что обычные ключи оставили дома, а у нас электрический замок, и его можно открыть с приложения с телефона. Мы поняли, что мы не можем попасть домой элементарно", - сообщила Абдуллаева.

А Ансаган Габбасова живет в Барселоне. Казахстанка сначала думала, что свет отключили только в ее доме. И только выйдя на улицу, узнала о масштабном ЧП.

"Мы не могли понять, что происходит. Единственное, выйдя на улицу, люди друг с другом все общались, и мы понимали только то, что во всей Барселоне отсутствует электричество. Но в какой-то момент мы не знали, во всей ли это Испании, происходит ли это в соседних странах", - поделилась Габбасова.

Источник: KTK

Напомним, 28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Отмечалось, что из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

Позже стало известно, что сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове был вызван "редким атмосферным явлением" в Испании. Такое заявление сделал португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN).

После этого в Испании в связи с произошедшим ввели режим ЧП. Как отмечала Русская служба Би-би-си, по предварительным оценкам, масштабное отключение электроэнергии на территории Испании и соседней Португалии произошло не из-за кибератаки.