Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Поняли, что не можем попасть домой": казахстанцы рассказали о пережитом блэкауте в Испании

Опубликовано:

Отключение света на Пиренейском полуострове
Блэкаут. Фото: Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images

Казахстанцы, которые находились в Испании во время блэкаута, рассказали, что из-за отключения электричества они даже не могли попасть внутрь квартир, сообщает сайт телеканала KTK.

Казахстанка Диана Абдуллаева рассказала телеканалу, что живет в Испании уже два года. Девушка призналась, что сначала она даже не поняла, что произошло.

"Мы блэкаут встретили на улице, с детьми играли в теннис. Пришли домой, и получилось так, что обычные ключи оставили дома, а у нас электрический замок, и его можно открыть с приложения с телефона. Мы поняли, что мы не можем попасть домой элементарно", - сообщила Абдуллаева.

А Ансаган Габбасова живет в Барселоне. Казахстанка сначала думала, что свет отключили только в ее доме. И только выйдя на улицу, узнала о масштабном ЧП.

"Мы не могли понять, что происходит. Единственное, выйдя на улицу, люди друг с другом все общались, и мы понимали только то, что во всей Барселоне отсутствует электричество. Но в какой-то момент мы не знали, во всей ли это Испании, происходит ли это в соседних странах", - поделилась Габбасова.

Источник: KTK

Напомним, 28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Отмечалось, что из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

Позже стало известно, что сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове был вызван "редким атмосферным явлением" в Испании. Такое заявление сделал португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN).

После этого в Испании в связи с произошедшим ввели режим ЧП. Как отмечала Русская служба Би-би-си, по предварительным оценкам, масштабное отключение электроэнергии на территории Испании и соседней Португалии произошло не из-за кибератаки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240586-ponyali-chto-ne-mozhem-popast-domoy-kazahstancy-rasskazali-o-perezhitom-blekaute-v-ispanii/