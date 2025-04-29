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Кибератаку исключили, но причины отключения электроэнергии в Испании и Португалии остаются неясными

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Неработающие во время блэкаута светофоры
Неработающие во время блэкаута светофоры. Фото: Diego Radames / Anadolu via Getty Images

Испанский оператор электросетей REE заявил во вторник, что, по предварительным оценкам, масштабное отключение электроэнергии на территории Испании и соседней Португалии произошло не из-за кибератаки.

Руководитель системных операций REE Эдуардо Прието сообщил на брифинге, что система электроснабжения в настоящее время стабильна и работает нормально.

Сегодня утром премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в стране восстановлено 99,95% энергопотребления, а 100% подстанций снова работают.

"Спасибо всем гражданам за то, что в очередной раз показали пример ответственности и гражданского духа", - сказал он. Санчес провел очередное заседание Совета национальной безопасности, в котором принял участие и король Испании Фелипе.

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Испании высоко оценил помощь Франции и Марокко, поставивших стране электроэнергию, и сказал, что результаты правительственного расследования будут использованы для укрепления энергетической системы Испании, чтобы случившееся в понедельник "никогда не могло повториться".

Санчес заявил, что правительство будет "требовать ответственности от частных операторов".

По его мнению, во время отключения не было проблем с доступом к возобновляемым источникам энергии.

Санчес также сказал, что у правительства "нет никакой убедительной информации, позволяющей предположить", что перебои в работе были вызваны террористической атакой.

Сегодня также ожидается заседание правительства Португалии. Ранее оно выпустило короткое сообщение в социальных сетях, подтверждающее возвращение к нормальной работе.

REN - компания, управляющая поставками электроэнергии и природного газа в материковой части Португалии, - заявляет, что в настоящее время работа сети "полностью стабилизирована".

Работа всех подстанций, питающих национальную транспортную сеть, была восстановлена незадолго до 23:30 понедельника, сообщили в компании.

Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна. Португальский премьер Луиш Монтенегру сказал, что источник блэкаута, "вероятно, находится в Испании".

"Все возможные причины анализируются, я подчеркиваю, не исключается ни одна гипотеза, ни одна возможность", - сказал испанский премьер-министр Санчес.

Португальская REN заявила накануне, что причиной блэкаута стало "редкое атмосферное явление": резкие перепады температуры в Испании привели к "аномальным колебаниям" в высоковольтных линиях.

По данным компании, это явление, известное как "индуцированные атмосферные колебания", вызвало "сбои в синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во взаимосвязанной европейской сети".

Однако утром во вторник национальное метеорологическое управление Испании Aemet заявило: "В течение дня 28 апреля не было зафиксировано никаких необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также резких колебаний температуры на нашей сети метеорологических станций".

В испанской REE считают, что отключение электроэнергии началось на юго-западе страны.

На пресс-конференции испанской энергетической компании Red Eléctrica глава ее службы эксплуатации Эдуардо Прието объяснил, что в понедельник произошло два последовательных "события отключения".

С первым инцидентом системы справились, но не смогли восстановиться после второго, что привело к отключению электроэнергии в Испании и Португалии.

Прието признал, что "очень возможно", что сбой произошел в генерации солнечной энергии, точно это пока неизвестно.

По его словам, REE восстановила подачу электроэнергии в сеть с помощью гидро- и газовых установок, работающих по методу комбинированной газовой и паровой турбины.

Некоторые эксперты ранее указывали, что причиной сбоя мог стать разрыв в генерации электроэнергии разными частями системы: если генерация солнечной и ветряной энергии по каким-то причинам резко падает, ее остальным компонентам, например генераторам на ископаемом топливе, требуется время, чтобы достигнуть необходимой мощности - это называется "инерция системы". Если она достаточно велика, это может привести к сбоям во всей электросети.

Отключение электроэнергии произошло на большей части Пиренейского полуострова в понедельник около 12.30 по местному времени. Оно оказалось столь масштабным, что вынудило обе страны объявить чрезвычайное положение, которое все еще в силе на территории Испании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240508-kiberataku-isklyuchili-no-prichiny-otklyucheniya-elektroenergii-v-ispanii-i-portugalii-ostayutsya-neyasnymi/

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