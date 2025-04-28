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Массовое отключение света в Испании и Португалии: не работают светофоры, транспорт и телефонная связь (видео)

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Отключение света в Испании
Отключение света в Испании. Кадр из видео: x.com/viralposts2323

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Причины перебоев в электроснабжении пока не установлены, проверяется версия хакерской атаки.

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Причины перебоев в электроснабжении пока не установлены, передает El Pais - перевод приводят РБК.

Как сообщается, Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.

Из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

Согласно графику, который опубликовала El Pais, массовые перебои в электроснабжении начались в 12:20 по местному времени (15:20 по времени Астаны - прим. ред.).

Госкомпания Red Elеctrica объявила, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями.

Пользователи и новостные каналы делятся фото и видео с места событий в соцсети Х.

Отметим, в некоторых постах сообщается, что отключение электроэнергии затронуло также Францию.

DW Sports пишут, что внезапный блэкаут стал причиной остановки игр на теннисном турнире Madrid Open - спортсмены и болельщики остались в темноте.

Напомним, подобный масштабный блэкаут произошел в прошлом году на Кубе: страна осталась без электричества после аварии на крупнейшей электростанции.

Масштабное отключение электричества в Алматы, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, а также в Узбекистане и Кыргызстане произошло во вторник, 25 января 2022 года, в первой половине дня. Через несколько часов подача электроэнергии потребителям была полностью восстановлена.

В том же году в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария. Над устранением проблемы работали специалисты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240184-massovoe-otklyuchenie-sveta-v-ispanii-i-portugalii-ne-rabotayut-svetofory-transport-i-telefonnaya-svyaz/