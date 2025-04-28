Стало известно, почему произошел массовый блэкаут в Испании и Португалии

Сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове был вызван "редким атмосферным явлением" в Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание со ссылкой на португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN), перебои в работе электросетей в Португалии возникли из-за "редкого атмосферного явления".

По оценкам компании, для полной нормализации работы электросети потребуется около недели.

Согласно пресс-релизу компании, которое публикует издание, из-за экстремальных изменений температуры в Испании произошли "аномальные колебания" мощности на ЛЭП высокого напряжения.

Следом перебои в энергоснабжении затронули и Португалию, а также другие страны Европы.

Сегодня в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Причины перебоев в электроснабжении были не установлены, но проверялась версия хакерской атаки.

Напомним, подобный масштабный блэкаут произошел в прошлом году на Кубе: страна осталась без электричества после аварии на крупнейшей электростанции.

Масштабное отключение электричества в Алматы, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, а также в Узбекистане и Кыргызстане произошло во вторник, 25 января 2022 года, в первой половине дня. Через несколько часов подача электроэнергии потребителям была полностью восстановлена.

В том же году в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария. Над устранением проблемы работали специалисты.