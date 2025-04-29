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Чрезвычайное положение ввели в Испании из-за блэкаута

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Отключение света на Пиренейском полуострове
Блэкаут. Фото: Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images

Сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове произошел накануне - энергоснабжение восстанавливают до сих пор. В Испании в связи с произошедшим ввели режим ЧП, передает NUR.KZ.

На фоне массового блэкаута министерство внутренних дел Испании ввело чрезвычайное положение в стране - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Стоит отметить, что на момент написания статьи восстановлено свыше 92% спроса на электроэнергию на полуострове, а 100% подстанций сети электропередачи уже находятся под напряжением. О ситуации высказались в компании Red Elеctrica, управляющей национальной электросетью. Заявление также было опубликовано в соцсети Х.

Как пишет РИА Новости, из-за отключения электричества аэропорты Испании продолжали работу в течение всего понедельника благодаря активации резервных систем электроснабжения. Тем не менее перебои с электричеством привели к отмене ряда рейсов и задержкам.

Также, по информации издания, 28 апреля движение поездов дальнего и среднего следования в Испании, которое было остановлено. Об этом заявил министр транспорта Оскар Пуэнте.

Еще Национальная полиция Испании обратилась к гражданам и предупредила их о попытках мошенничества из-за блэкаута.

"Будьте осторожны в такие моменты с возможными случаями мошенничества. Если вы получили звонок с предложением восстановить электроснабжение в обмен на номер вашего банковского счета - будьте внимательны. Доверяйте только официальным источникам, при сомнениях уточняйте информацию", - цитирует издание заявление полицейских.

По данным Sky News, из-за случившегося миллионы людей оказались в хаосе - отключились интернет и мобильная связь, не работали светофоры и банкоматы, а некоторые обычные операции в больницах были приостановлены.

Накануне в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Позже стало известно, что сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове был вызван "редким атмосферным явлением" в Испании. Такое заявление сделал португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240295-blekaut-v-ispanii-i-portugalii-chto-izvestno-na-dannyy-moment/