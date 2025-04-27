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Взрыв в порту в Иране: выросло число погибших и пострадавших

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Экстренные службы на месте трагедии
Экстренные службы. Фото: Iranian Red Crescent/Handout/Anadolu via Getty Images

Число погибших при взрыве в иранском порту в городе Бендер-Аббас выросло до 25, а пострадавших превысило 1100 человек. Информацию сообщили официальные власти страны.

Глава судебной власти провинции Моджтаба Кахремани заявил о 25 погибших в результате произошедшего взрыва, пишет РИА Новости.

А официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани рассказала, что более 1100 человек обратились за помощью в медучреждения.

"Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения", - сообщила она.

В правительстве также добавили, что значительная часть пожара потушена, продолжаются усилия по тушению оставшихся 20% возгорания.

В субботу в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. Хотя информации о причинах взрыва не поступало, он произошел вскоре после начала в Омане третьего раунда переговоров США и Ирана об иранской ядерной программе.

По данным иранских СМИ, в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, а в интернете появились кадры, на которых видно, как после взрыва образовалось грибовидное облако.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239800-vzryv-v-portu-v-irane-vyroslo-chislo-pogibshih-i-postradavshih/