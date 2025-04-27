Взрыв в порту в Иране: выросло число погибших и пострадавших
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Число погибших при взрыве в иранском порту в городе Бендер-Аббас выросло до 25, а пострадавших превысило 1100 человек. Информацию сообщили официальные власти страны.
Глава судебной власти провинции Моджтаба Кахремани заявил о 25 погибших в результате произошедшего взрыва, пишет РИА Новости.
А официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани рассказала, что более 1100 человек обратились за помощью в медучреждения.
"Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения", - сообщила она.
В правительстве также добавили, что значительная часть пожара потушена, продолжаются усилия по тушению оставшихся 20% возгорания.
В субботу в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. Хотя информации о причинах взрыва не поступало, он произошел вскоре после начала в Омане третьего раунда переговоров США и Ирана об иранской ядерной программе.
По данным иранских СМИ, в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, а в интернете появились кадры, на которых видно, как после взрыва образовалось грибовидное облако.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239800-vzryv-v-portu-v-irane-vyroslo-chislo-pogibshih-i-postradavshih/