ХАМАС готов к пятилетнему перемирию в Газе и единовременному освобождению заложников

ХАМАС готов к заключению соглашения о прекращении войны в Газе, в рамках которого будут освобождены все заложники и обеспечено пятилетнее перемирие, заявил в субботу официальный представитель группировки в преддверии переговоров с посредниками.

Израиль пока не прокомментировал последние заявления радикальной группировки.

Делегация ХАМАС прибыла в Каир, чтобы обсудить с египетскими посредниками пути выхода из 18-месячной войны. Официальный представитель ХАМАС заявил ранее на этой неделе, что его делегация в Каире обсудит "новые идеи" по прекращению огня, но дал понять, что передача оружия не обсуждается — это ключевое требование Израиля.

Говоривший с агентством AFP на условиях анонимности официальный представитель ХАМАС заявил, что группировка "готова к обмену заключенными за один раз и перемирию на пять лет".

Последняя попытка заключить соглашение о прекращении огня последовала за предложением Израиля, включавшее 45-дневное прекращение огня в обмен на возвращение 10 живых заложников. ХАМАС отверг его как "частичное", вместо этого предложив заключить "всеобъемлющее" соглашение о прекращении войны.

Освобождение всех заложников и перемирие на пять лет — именно такой план предложили катарские и египетские посредники воюющим сторонам. Однако вопросы разоружения ХАМАС и будущего поствоенной Газы пока так и остаются нерешенными.

ХАМАС постоянно требует, чтобы соглашение о перемирии привело к прекращению войны, полному выводу израильских войск из сектора Газа и увеличению объемов гуманитарной помощи в осажденном анклаве, где, по данным ООН, запасы продовольствия на исходе.

Израиль, в свою очередь, требует возвращения всех заложников, захваченных во время нападения в октябре 2023 года, и разоружения ХАМАС, которое группировка отвергла как "красную черту".

В марте Израиль возобновил боевые действия в Газе, утихшие было с началом первой фазы соглашения о перемирии, начавшейся в январе. Израиль утверждает, что возобновление военной кампании призвано заставить ХАМАС освободить оставшихся пленников.

С тех пор, по данным управляемого ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, погибло не менее 2 111 палестинцев, а общее число жертв войны в Газе достигло 51 495 человек.

В результате атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, с которой началась война, погибли около 1200 человек, в основном мирные жители. Боевики также похитили 251 человека, 58 из которых до сих пор удерживаются в Газе. 34 из них, по мнению израильских военных, погибли.

Ситуация в Газе

В городе Газа на севере территории агентство гражданской обороны сообщило, что в результате удара по жилому дому погибли 10 человек, еще около 20 оказались под обломками.

В другом районе города три человека погибли в результате израильского обстрела дома в лагере беженцев Аш-Шати, сообщил представитель гражданской обороны Мохаммед аль-Мугайир.

В результате ударов по сектору Газа погибли еще четыре человека.

В пятницу Всемирная продовольственная программа ООН — один из основных поставщиков продовольственной помощи на палестинской территории — заявила, что "доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в кухни горячего питания в секторе Газа".

По данным агентства, "ожидается, что в ближайшие дни в этих кухнях полностью закончится еда".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в Газе также "заканчиваются запасы медикаментов". 16 грузовиков ВОЗ ожидают возможности въехать на территорию анклава.

"Блокада помощи должна быть прекращена. От этого зависят жизни людей", — написал Гебрейесус в соцсети X.

Несмотря на предупреждения гуманитарных организаций и иностранных правительств, Израиль отрицает наличие голода в Газе и заявляет, что блокирует доставку помощи, чтобы оказать давление на ХАМАС и вынудить группировку освободить заложников.