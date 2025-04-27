В порту иранского города Бендер-Аббас произошел взрыв. Не менее 14 погибших, сотни раненых

В субботу в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек и пострадали более 750, сообщают власти.

Хотя информации о причинах взрыва не поступало, он произошел вскоре после начала в Омане третьего раунда переговоров США и Ирана об иранской ядерной программе.

«Причиной инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, хранившихся в районе причала порта Шахид Раджаи. В настоящее время мы проводим эвакуацию и перевозим раненых в медицинские центры», — сообщил местный представитель службы управления кризисными ситуациями государственному телевидению.

Работа порта была приостановлена для тушения пожара, и что, учитывая большое количество сотрудников порта, «многие люди, вероятно, были ранены или даже погибли в результате инцидента, говорится в сообщении агентства.

По данным иранских СМИ, в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, а в интернете появились кадры, на которых видно, как после взрыва образовалось грибовидное облако.

Министерство здравоохранения Ирана объявило чрезвычайное положение в провинции Хормозган, попросив людей оставаться в помещениях, держать окна закрытыми и носить маски.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что министр внутренних дел страны направляется в регион для надзора за расследованием взрыва. Он выразил «глубокую скорбь и сочувствие» в связи с гибелью людей в результате взрыва.

Официально власти страны не говорят о том, что именно находилось во взовавшихся контейнерах.

Источник New York Times, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, рассказал, что в порту взорвались контейнеры с перхлоратом натрия. Это вещество используют для производства твердого ракетного топлива.

Ранее государственное информационное агентство Ирана процитировало чиновника, который сообщил, что в порту взорвались контейнеры с химикатами, но не стал уточнять, о каком веществе идет речь.

В свою очередь, Associated Press сообщило со ссылкой на частную охранную фирму Ambrey, что порт принял в марте партию «ракетного топлива на основе перхлората натрия». Это топливо было отправлено в Иран морским путем из Китая. В январе Financial Times сообщала, что топливо должно было быть использовано для пополнения ракетных запасов Ирана, истощенных прямыми атаками на Израиль во время войны с ХАМАС в секторе Газа.

Бендер-Аббас расположен в стратегически важной точке на берегу Ормузского пролива, где Персидский залив встречается с Оманским заливом. По данным Организации портов и судоходства, этот порт является крупнейшим в Иране. В прошлом году через него прошло 85% контейнерных перевозок страны, а также значительная часть иранской нефти.

В 2020 году компьютеры в том же порту подверглись кибератаке, которая вызвала массовые сбои в работе водных путей и дорог, ведущих к объекту.

Газета Washington Post тогда сообщала, что за этим инцидентом стоит Израиль в отместку за предыдущую иранскую кибератаку.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров Ирана и США. Иранские официальные СМИ писали, что он прошел в «конструктивной атмосфере», но ни о каких прорывах не сообщалось.