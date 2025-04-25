"Вы нам здесь не нужны". Почему все больше палестинцев в Газе открыто выступают против ХАМАС

Все больше и больше палестинцев открыто выступают против ХАМАС. Многие считают, что группировка, которая находится у власти в Газе почти 20 лет, несет ответственность за один из самых глубоких кризисов в регионе за более чем 70 лет.

Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си из Иерусалима, с оригиналом на английском можно ознакомиться здесь.

«Прочь! Прочь! Прочь!» — кричат палестинцы.

Голоса в видео, опубликованном в Telegram, громкие, настойчивые, иногда музыкальные.

«ХАМАС, вон!»

«Весь мир обманут», — говорит Мумен аль-Натур, юрист из Газы и бывший политзаключенный, который уже много лет выступает против ХАМАС.

Аль-Натур разговаривает с нами из своего города, превратившегося в руины. За ним развевается брезент палатки, которая теперь стала частью дома палестинца.

«Весь мир думает, что Газа — это ХАМАС, а ХАМАС — это Газа, — говорит он. — Мы не выбирали ХАМАС. Но ХАМАС настроен править Газой и связать нашу судьбу со своей собственной. ХАМАС должен отступить».

Выступать в открытую против ХАМАС опасно. Группировка никогда не терпела несогласных. Но аль-Натур производит впечатление неустрашимого человека. В конце марта он написал гневную колонку для Washington Post.

«Поддерживать ХАМАС — это смерть для палестинцев, а не свобода», — написал он.

Я спросил у него, разве это не опасно — говорить такие вещи?

«Мы должны взять на себя риск и открыто говорить об этом», — ответил он без колебаний.

«Мне 30 лет. Когда ХАМАС пришел к власти, мне было 11. Что я сделал со своей жизнью? Моя жизнь была потрачена впустую между войной и эскалацией насилия».

ХАМАС взял Газу под контроль через год после победы на выборах, в 2007 году, силой вытеснив политических противников. С тех пор между группировкой и Израилем было три больших войны и два более мелких конфликта.

«Человечество нуждается в том, чтобы наши голоса звучали, несмотря на попытки ХАМАС подавить их», — говорит аль-Натур.

Хотя ХАМАС и занят войной с Израилем, группировка не боится наказывать тех, кто ее критикует.

В конце марта вооруженные мужчины похитили 22-летнего Одая аль-Рубаи из приюта для беженцев в городе Газа.

Через несколько часов его тело было найдено. Его покрывали ужасающие раны.

Независимая палестинская Комиссия по правам человека заявила, что Одая пытали. В организации его смерть назвали «серьезным нарушением права на жизнь» и «внесудебной расправой».

Аль-Рубаи участвовал в недавних протестах против ХАМАС. Его семья обвинила группировку в его смерти и потребовала справедливости.

За несколько дней до исчезновения напуганный аль-Рубаи опубликовал мрачное, зернистое видео в соцсетях. В нем он рассказал, что боится, что боевики ХАМАС скоро придут за ним.

«Газа стала городом призраков», — сказал он, оглядываясь через плечо.

«Я застрял на улице, я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, почему они преследуют меня. Они уничтожили нас, они принесли нам разрушение».

На его похоронах небольшая толпа взывала к возмездию и требовала, чтобы ХАМАС покинул Газу.

Прошлым летом Амин Абед еле избежал подобной судьбы после того, как решил выступить против ХАМАС.

Вооруженные люди в масках избили его до потери сознания, сломали ему несколько костей по всему телу и повредили почки. Абед выжил и отправился за медицинской помощью за границу.

Теперь он живет в Дубае и продолжает участвовать в протестном движении. Он считает, что авторитет ХАМАС падает.

«Власть ХАМАС начала ослабевать», — сказал он мне.

«Они преследуют активистов и гражданских, избивают и убивают их, чтобы напугать людей. Но это не так, как было раньше».

До прекращения перемирия в марте бойцы ХАМАС, судя по всему, намеревались наглядно демонстрировать свою силу.

Но теперь, когда Израиль опять атакует без перерыва, те же самые бойцы ушли в подземелья — а гражданское население Газы вновь страдает от войны.

Недавние протесты позволяют предположить, что палестинцы, доведенные до отчаяния за полтора года израильских бомбардировок, постепенно перестают бояться ХАМАС.

Наиболее громкие призывы против ХАМАС звучат в городе Бейт-Лахия на самом севере сектора Газа.

В серии голосовых сообщений очевидец, попросивший не называть его имени, описывает несколько недавних случаев, когда местные жители помешали ХАМАС выполнить военные действия в городе.

По его словам, 13 апреля вооруженные бойцы ХАМАС попытались силой проникнуть в дом пожилого мужчины Джамаля аль-Мазнана.

«Они хотели запускать ракеты и трубы [уничижительный термин для некоторых самодельных снарядов ХАМАС] из его дома», — говорит очевидец.

«Но он отказался».

На защиту аль-Мазнана пришли родственники и соседи. Боевики открыли огонь. Несколько человек получили ранения, но в итоге представители ХАМАС ушли восвояси.

«Людей не напугали пули», — описывает очевидец протестующих.

«Они подошли и сказали [людям из ХАМАС] взять свои вещи и уйти. Вы нам здесь не нужны. Нам не нужно ваше оружие, которое приносит нам разрушение и смерть».

По всей Газе протестующие требуют от вооруженной группировки, чтобы она держалась подальше от больниц и школ, в надежде избежать ситуаций, когда гражданские попадают под израильские удары.

Но такое противостояние все еще рискованно. В городе Газа боевики ХАМАС застрелили одного из протестующих.

Жителям Газы нечего терять, а надежды на окончание войны вновь оказались пустыми. Некоторые направляют свой гнев в равной мере на Израиль и на ХАМАС.

На вопрос о том, какую из сторон он больше винит в произошедшей катастрофе, Амин Абед говорит, что это «выбор между холерой и чумой».

Протестное движение последних недель — это еще не восстание, но после почти 20 лет у власти железная хватка ХАМАС в Газе потихоньку слабеет.

Пол Адамс

Би-би-си, Иерусалим