Гарвард и Стэнфорд могут остаться без спонсорской поддержки из-за ситуации на Ближнем Востоке

Гарвард, Стэнфорд и другие ведущие университеты США могут остаться без финансирования, поскольку спонсоры отзывают свою помощь на фоне ситуации на Ближнем Востоке, передает Financial Times.
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Спонсоры отзывают запланированное финансирование университетов на миллионы долларов, чтобы таким образом оказать влияние на руководство вузов. Благотворители-миллиардеры, в том числе Марк Роуэн из Apollo Global Management и основатель Limited Brands Лесли Векснер, призвали руководство университетов более решительно осудить действия группировки ХАМАС, которая 7 октября совершила нападение на Израиль.
Юридические и инвестиционные фирмы пригрозили аннулировать предложения о работе, которые они уже сделали некоторым студентам, если те не прекратят участвовать в антиизраильских демонстрациях. Одна юрфирма уже отозвала эти предложения.
Гарвард, Стэнфорд и Пенсильванский Университет уже пересмотрели свою публичную политику. При этом другие вузы, в числе которых престижный Университет Северной Каролины, настаивают на том, что должны соблюдать академическую свободу и придерживаться институциональной нейтральности в политических и социальных вопросах.
Данная ситуация подчеркивает исключительное влияние спонсоров на деятельность вузов. В прошлом году благотворители выделили университетам США порядка 60 млрд долларов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041847-garvard-i-stenford-mogut-ostatsya-bez-sponsorskoy-podderzhki-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke/