Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Армения намеревается вступить в ЕС, следует из закона, который подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

По данным издания, закон в конце марта одобрил парламент страны. Документ называется "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз". Тогда за документ выступили 64 депутата, "против" - семь.

Отмечается, что документ сам по себе очень короткий: "Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз".

Ранее заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян, как отмечает издание, сообщал, что данный закон не является заявкой страны на членство в ЕС. Он лишь "отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень".

Напомним, в прошлом году спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

В марте прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС.

В январе текущего года кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.

В феврале парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в ЕС, а в конце марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз.