Проверку в отношении главы Минобороны начали в США из-за утечки данных из секретного чата

Генеральный инспектор Пентагона проверит использование мессенджера Signal министром обороны Питом Хегсетом после утечки информации из секретного чата, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, Хегсет получил соответствующее уведомление от инспектора Стивена Стеббинса. В нем говорится, что цель проверки — определить, "соблюдали ли Хегсет и другие сотрудники Пентагона политику и процедуры Министерства обороны по использованию коммерческого приложения для обмена сообщениями в официальных целях".

Проверка также должна установить, соблюдал ли Хегсет требования по классификации и хранению записей. Проверка будет проводиться как в Вашингтоне, так и в штаб-квартире Центрального командования США во Флориде.

В материале отмечается, что информация, которую Хегсет раскрыл в чате Signal, куда случайно добавили журналиста, была строго засекречена. В частности, в чате Хегсет писал о тоном времени ударов по хуистам и о типах самолетов и систем вооружения, которые будут использоваться для удара.

Однако американские чиновники опровергают сообщения, что эта информация была секретной. Об этом заявил и пресс-секретарь министра обороны.

Стеббинс указал, что в рамках расследования Хегсету, скорее всего, придется передать материалы на рассмотрение Генпрокуратуры.