Суд приказал членам администрации Трампа сохранить скандальный чат в мессенджере Signal

Федеральный судья в США приказал членам администрации Трампа сохранить сообщения в чате в мессенджере Signal, где они, случайно включив в группу журналиста, обсуждали секретные планы удара по йеменским хуситам.

Окружной судья столичного округа Колумбия Джеймс Босберг в четверг приказал сохранить сообщения в группе с 11 по 15 марта в качестве обеспечительной меры по иску организации American Oversight, которая подала на членов команды Дональда Трампа в суд, заявив, что они нарушили закон о хранении информации.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в ответ заявила, что администрация Трампа "соблюдала и будет соблюдать все соответствующие законы о хранении информации".

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, которого случайно включили в тот чат, и который на этой неделе взорвал информационную бомбу, рассказав о нем, отмечал, кроме прочего, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц установил для сообщений в той группе опцию удаления через неделю — то есть, сообщения уже могут быть удалены.

Джеффри Голдберг опубликовал первую статью о том, как члены команды Трампа обсуждали секретные военные планы в обычной группе в мессенджере, в этот понедельник. В чате участвовали Майк Уолтц, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, директор Национальной разведки Тулси Габбард, госсекретарь Марко Рубио и еще 13 высокопоставленных официальных лиц.

Главный редактор Atlantic попытался сохранить предположительно деликатную информацию в секрете и не стал публиковать подробные сведения о готовившихся ударах по хуситам и отчеты о результатах, сообщив лишь, что они в чате были изложены.

Одни члены администрации признали, что с чатом была допущена ошибка, другие, включая Трампа и Хегсета, обрушились с личными оскорблениями на Голдберга. Кроме того, Белый дом несколько раз официально заявил, что никакие секреты в чате раскрыты не были.

После этого Голдберг опубликовал уже полное содержание чата с поминутными планами ударов по хуситам 15 марта.

В судебном иске American Oversight поименно называет Хегсета, Габбард, Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и министра финансов Скотта Бессента.

American Oversight считает, что обмен сообщениями и мнениями между официальными лицами и по политическому вопросу должен по закону сохраняться в специальной базе, участники же чата это требование нарушили.

Требование о запрете на уничтожение сообщений содержалось в иске, и судья Босберг на слушаниях в четверг его удовлетворил.

Судья Джеймс Босберг одновременно ведет еще одно дело против администрации Трампа — оно касается депортации в начале марта в Сальвадор иммигрантов из Венесуэлы.

Именно его Трамп призвал подвергнуть импичменту, чем вызвал резкий ответ главы Верховного суда Джона Робертса.

Это случилось после того, как судья Босберг попытался заблокировать депортацию венесуэльцев, администрация же не выполнила распоряжение.

В четверг Джеймс Босберг объяснил, что еще и второе дело против администрации Трампа досталось ему случайно, по жребию.