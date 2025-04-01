В Исландии началось извержение вулкана: местных жителей эвакуируют (видео)

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Местных жителей эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, жители исландского городка Гриндавик и расположенной неподалеку туристической базы "Голубая лагуна" были эвакуированы после того, как в этом районе произошло очередное извержение вулкана.

Исландское метеорологическое бюро (ИМО) сообщило, что "серия землетрясений" началась около 6:30 утра в кратере Сундхнукур в месте, где были предыдущие извержения, а извержение произошло в 9:45 утра по местному времени к северу от защитного барьера около Гриндавика.

Позже днем ​​было заявлено, что, хотя вулканическая активность, по-видимому, значительно снизилась, сейсмическая активность "продолжается".

Региональная полиция заявила, что завершила эвакуацию жителей Гриндавика, за исключением небольшого числа жителей, которые отказались уезжать, а также туристов, отдыхающих в "голубой лагуне".

Между тем исландский совет по туризму заявил, что "угрозы населению нет" и что рейсы в аэропорту Кефлавик выполняются в обычном режиме.

В ноябре прошлого года уже сообщалось, что извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. В городе Гриндавик началась эвакуация граждан.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, в Исландии насчитывается около 200 вулканов различных типов. Остывшая лава занимает одну десятую долю от всей территории государства.

Вулканы, уходящие глубоко в нестабильные недра Земли, объясняются тем, что Исландия расположена на вершине Срединно-Атлантического хребта. Подсчитано, что с 1500 года из вулканов Исландии вылилось около трети всего лавового потока Земли.

Добавим, в ноябре 2023 года власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за риска извержения вулкана Фаградальсфьядль.

А в январе этого года сообщалось, что близ города Гриндавик началось извержение вулкана.