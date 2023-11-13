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В Исландии ожидают извержения вулкана Фаградальсфьядль. В стране объявлено чрезвычайное положение

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Фаградальсфьядль
Фаградальсфьядль. Фото: Emin Yogurtcuoglu/Anadolu Agency via Getty Images

В Исландии после череды землетрясений резко возросла вероятность извержения вулкана Фаградальсфьядль, сообщают метеорологи.

Местные власти призвали жителей города Гриндавик, который расположен в восьми километрах от вулкана, покинуть свои дома в качестве меры предосторожности.

В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

За последние несколько недель в районе, где расположен вулкан Фаградальсфьядль, были зарегистрированы тысячи подземных толчков.

Рядом с вулканом находится международный аэропорт Кеблавик.

Метеорологическое управление Исландии (IMO) предупредило о "существенном риске извержения" на полуострове Рейкьянес, которое может начаться в любой момент.

Профессор вулканологии из Университета Исландии Тор Тордасон заявил, что магма в настоящее время находится на глубине менее 800 метров от поверхности вулкана, поэтому извержение неминуемо.

"К сожалению, речь идет о скором извержении. Скорее всего, место извержения находится в пределах города Гриндавик", – сказал он Би-би-си.

Исландия – один из наиболее геологически активных регионов мира: здесь находится около 30 действующих вулканов.

Только с конца октября на юго-западе Исландии было зарегистрировано более 20 тысяч подземных толчков.

В июле неподалеку от Фаградальсфьядль произошло извержение молодого вулкана Литли-Хрутур.

В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе. Сотни исландцев вынуждены были покинуть свои дома.

Вулкан Фаградальсфьядль находился в спящем состоянии в течение восьми столетий до извержения в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045537-v-islandii-ozhidayut-izverzheniya-vulkana-fagradalsfyadl-v-strane-obyavleno-chrezvychaynoe-polozhenie/

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