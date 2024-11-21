Извержение вулкана сняли на видео в Исландии

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. В городе Гриндавик началась эвакуация граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на издание The Reykjavík Grapevine.

Сообщается, что новое извержение началось вдоль кратерного ряда Сундхнуксгигар в среду, 20 ноября, в 23:14.

Как пишет издание, это уже седьмое извержение вулкана с декабря 2023 года.

"Лава течет на север и восток. В настоящее время нет потока лавы в сторону Гриндавика или какой-либо другой инфраструктуры", – говорится в материале.

Тем не менее в Гриндавике началась эвакуация населения. Информацию об этом подтвердили в полиции. Предполагается, что в городе на момент начала извержения находилось порядка 60 человек.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, в Исландии насчитывается около 200 вулканов различных типов. Остывшая лава занимает одну десятую долю от всей территории государства.

Вулканы, уходящие глубоко в нестабильные недра Земли, объясняются тем, что Исландия расположена на вершине Срединно-Атлантического хребта. Подсчитано, что с 1500 года из вулканов Исландии вылилось около трети всего лавового потока Земли.

Добавим, в ноябре 2023 года власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за риска извержения вулкана Фаградальсфьядль.

А в январе этого года сообщалось, что близ города Гриндавик началось извержение вулкана.