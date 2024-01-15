Извержение вулкана в Исландии сняли на видео
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Мощное извержение вулкана началось на юго-западе Исландии близ города Гриндавик - президент Гвюдни Йоуханнессон обратился к гражданам, передает NUR.KZ.
В своем микроблоге в соцсети X политик заявил об эвакуации города.
"Новое извержение вулкана началось к северу от Гриндавика. Ночью город уже был успешно эвакуирован, и жизни людей не угрожает опасность, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой. Полеты не прерываются", - написал Йоуханнессон.
Как пишет Euronews, лава подошла уже на расстояние 450 метров к северной границе города.
Отмечается, что ранее вокруг Гриндавика были построены защитные дамбы, которые были призваны остановить потоки лавы, однако они разрушились из-за подземных толчков.
Министр юстиции Исландии Гудрун Хафстейнсдоттир выразила надежду, что город станет безопасным и пригодным для жизни уже этим летом или осенью.
Согласно Британской энциклопедии, в Исландии насчитывается около 200 вулканов различных типов. Остывшая лава занимает одну десятую долю от всей территории государства.
Вулканы, уходящие глубоко в нестабильные недра Земли, объясняются тем, что Исландия расположена на вершине Срединно-Атлантического хребта. Подсчитано, что с 1500 года из вулканов Исландии вылилось около трети всего лавового потока Земли.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055429-vulkan-nachal-izvergatsya-v-islandii-foto-video/