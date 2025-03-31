"Говорила, что я полный идиот": премьер Словакии заявил, что глава Еврокомиссии его сильно "отругала"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром Робертом Фицо назвала его "полным идиотом". Об этом заявил сам Фицо, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на местный телеканал, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвала его "полным идиотом" из-за переговоров с Трампом.

Об разговоре телеканалу рассказал сам Фицо. По словам премьера Словакии, они обсуждали тарифы, которые президент США планирует ввести в отношении Европы.

"Урсула меня ужасно, ужасно ругала: "Роберт, что ты наделал, зачем ты вообще вел такие переговоры с Трампом?" Она полчаса меня ругала, говорила, что я полный идиот", - цитирует его слова издание.

Отметим, летом прошлого года действующий на тот момент председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. За нее проголосовало большинство депутатов Европарламента.

Недавно она заявила, что Евросоюзу нужно усилить оборону. По словам фон дер Ляйен, странам ЕС понадобится более плотное сотрудничество "для улучшения операционной совместимости и снижения затрат".

"Это тем более актуально, что мир быстро меняется. Наш давний союзник - Соединенные Штаты - задал новую повестку", - констатировала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что Европа готова к решительному, но конструктивному диалогу с США "в условиях растущей неопределенности".

Добавим, что Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной 2023 года по версии журнала Forbes. Она занимает эту позицию уже второй год подряд.