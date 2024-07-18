Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок

Действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый пятилетний срок. За нее проголосовало большинство депутатов Европарламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Европарламент вновь избрал Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Данный пост она будет занимать еще пять лет.

В ходе тайного голосования за ее кандидатуру выступил 401 евродепутат, тогда как против проголосовали 284 человека, 15 воздержались. Еще 7 голосов были признаны недействительными.

Следующий шаг после переизбрания фон дер Ляйен - формирование Европейской комиссии.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе, Бельгии. Является немецким политиком, первой женщиной, занимавшей пост министра обороны Германии (с 2013 по 2019 год). В июле 2019 года она так же стала первой женщиной, избранной председателем Европейской комиссии.

Также добавим, что Еврокомиссия - учреждение Европейского союза и входящих в него субъектов, исполнительный орган организации.

ЕК, в том числе, выполняет законодательные функции. Например, предлагает новые законы Европарламенту, а также судебные функции - находит правовые решения по вопросам бизнеса и торговли между странами в рамках ЕС.