Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок

Опубликовано:

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Hollie Adams/Getty Images

Действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый пятилетний срок. За нее проголосовало большинство депутатов Европарламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Европарламент вновь избрал Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Данный пост она будет занимать еще пять лет.

В ходе тайного голосования за ее кандидатуру выступил 401 евродепутат, тогда как против проголосовали 284 человека, 15 воздержались. Еще 7 голосов были признаны недействительными.

Следующий шаг после переизбрания фон дер Ляйен - формирование Европейской комиссии.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе, Бельгии. Является немецким политиком, первой женщиной, занимавшей пост министра обороны Германии (с 2013 по 2019 год). В июле 2019 года она так же стала первой женщиной, избранной председателем Европейской комиссии.

Также добавим, что Еврокомиссия - учреждение Европейского союза и входящих в него субъектов, исполнительный орган организации.

ЕК, в том числе, выполняет законодательные функции. Например, предлагает новые законы Европарламенту, а также судебные функции - находит правовые решения по вопросам бизнеса и торговли между странами в рамках ЕС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2136330-glavu-evrokomissii-ursulu-fon-der-lyayen-pereizbrali-na-vtoroy-srok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie