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Глава Еврокомиссии: Евросоюзу нужно усилить оборону

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Hollie Adams/Getty Images

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по подключению Прибалтики к энергосистемам ЕС высказалась о безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

"Очевидно, что нам необходимо усилить оборону в масштабах всего ЕС", - заявила фон дер Ляйен, поставив в пример Эстонию, Литву, Латвию и Польшу, которые среди стран НАТО тратят на оборону больше всего средств в соотношении с их ВВП.

Ведение войны в современных условиях сопряжено с масштабными вызовами, технологическими задачами и координацией, добавила она. Страны не могут справиться с этим в одиночку, указала глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, странам ЕС понадобится более плотное сотрудничество "для улучшения операционной совместимости и снижения затрат".

"Это тем более актуально, что мир быстро меняется. Наш давний союзник - Соединенные Штаты - задал новую повестку", - констатировала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что Европа готова к решительному, но конструктивному диалогу с США "в условиях растущей неопределенности".

Напомним, в ноябре глава Евродипломатии Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, призвал Европу "взять судьбу в свои руки" в сфере безопасности.

"Европейский союз — это не экономический союз, или это не просто экономический союз. У нас есть стратегический план, одобренный всеми странами, которому нужно следовать, реализовывать и развивать в рамках следующего мандата.

Избрание Трампа должно послужить тому, чтобы мы ясно осознали необходимость укрепления нашей безопасности, взять свою судьбу в свои руки", — заявил Боррель.

Он отметил, что Евросоюз не является альтернативой НАТО, который отвечает за вопросы безопасности, а дополняет блок, отвечая в том числе за производство боеприпасов.

По словам главы дипломатии ЕС, Вашингтон оказывает на 25% больше военной помощи Киеву, поэтому прекращение этой поддержки, которого опасаются в союзе после прихода Трампа, "потребует значительных финансовых и промышленных усилий" от Евросоюза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219261-glava-evrokomissii-evrosoyuzu-nuzhno-usilit-oboronu/