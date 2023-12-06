Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Названа самая влиятельная женщина в мире по версии Forbes

Опубликовано:

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/Picture alliance/Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной 2023 года по версии журнала Forbes. Она занимает эту позицию уже второй год подряд, передает NUR.KZ.

Издание опубликовало 20-й ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Первое место второй год подряд заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, за ней следуют президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и вице-президент США Камала Харрис.

Пятерку лучших замкнули премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт. Последняя резко поднялась в рейтинге – в прошлом году она заняла лишь 79-ю строчку – и этому есть причина: в октябре состояние певицы благодаря ее успешному туру Eras оценили в миллиард долларов. Кроме того, тур Eras принес экономике США более 5 миллиардов долларов.

10-е место заняла Мелинда Френч Гейтс – экс-супруга Билла Гейтса. Также в рейтинг вошли болгарский экономист и бывший генеральный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева (12), глава Минфина США Джанет Йеллен (27), президент Тайваня Цай Инвэнь (30), телеведущая Опра Уинфри (31), Бейонсе (36).

На последнем, 100-м месте, оказалась кукла Барби.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, немецкий политик бельгийского происхождения Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе. Является первой женщиной на посту министра обороны Германии, который она занимала с 2013 по 2019 год, и первой женщиной, избранной председателем Европейской комиссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049340-nazvana-samaya-vliyatelnaya-zhenschina-v-mire-po-versii-forbes/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.