Взрыв в мечети произошел в Узбекистане: есть пострадавшие

Сегодня, 31 марта, в одной из мечетей Избасканского района Андижанской области Узбекистана произошел взрыв газа, передает NUR.KZ со ссылкой на Repost.uz.

В одной из мечетей Избасканского района Андижанской области произошел взрыв газа, сообщает издание по информации пресс-службы областного УЧС.

Сегодня, 31 марта, в 12:19 поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной на территории махалли "Мирзо Улугбек".

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего пострадали шесть человек.

На место происшествия прибыли руководство и ответственные сотрудники областного УЧС.

Напомним, осенью прошлого года в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области Казахстана произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.

Позже в столичном управлении здравоохранения сообщили, что в городские стационары было доставлено 16 пострадавших при взрыве газа в бывшей мечети в Акмолинской области.

В 2022 году в столице Афганистана в одной из мечетей прогремел взрыв во время намаза. В результате инцидента погибли три человека и десятки получили ранения.