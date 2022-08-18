Взрыв прогремел во время намаза в мечети Кабула: есть погибшие

Облако дыма над Кабулом после взрыва. Фото: twitter.com/eOrganiser

В столице Афганистана в одной из мечетей прогремел взрыв во время намаза. В результате инцидента погибли три человека и десятки получили ранения, передает Al Jazeera.

Происшествие случилось в среду вечером, 17 августа, в мечети, которая находится в районе Хайр-Хана.

По данным полиции и больницы, по меньшей мере три человека погибли, десятки получили ранения в результате взрыва бомбы во время вечернего намаза.

В то же время сотрудник службы безопасности сообщил изданию, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 40 пострадали.

Представитель правительства талибов (организация запрещена в Казахстане) Забиулла Муджахид подтвердил, что есть погибшие и пострадавшие, но их число не назвал.

Местные правоохранительные органы начали расследование, на месте работают группы разведки.

В апреле в Афганистане при взрыве в мечети погибло более 30 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983672-vzryv-progremel-vo-vremya-namaza-v-mecheti-kabula-est-pogibshie/