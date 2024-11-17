Взрыв газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области: стало известно о состоянии пострадавших
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В столичном управлении здравоохранения сообщили, что в городские стационары доставлено 16 пострадавших при взрыве газа в бывшей мечети в Акмолинской области, передает NUR.KZ.
"Управление здравоохранения Астаны сообщает, что в стационары города доставлены 16 пострадавших от взрыва газа в мечети села Сабынды (Акмолинская область) - 13 взрослых и 3 детей. Предварительный диагноз - термические ожоги пламенем различной степени.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении Управления общественного здравоохранения Астаны.
Ранее сообщалось, что в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.
"В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдено тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения. Бригадой скорой медицинской помощи 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны", - отмечается в сообщении ДЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2188496-vzryv-gaza-v-zdanii-byvshey-mecheti-v-akmolinskoy-oblasti-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/