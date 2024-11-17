Взрыв газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области: стало известно о состоянии пострадавших

В столичном управлении здравоохранения сообщили, что в городские стационары доставлено 16 пострадавших при взрыве газа в бывшей мечети в Акмолинской области, передает NUR.KZ.

"Управление здравоохранения Астаны сообщает, что в стационары города доставлены 16 пострадавших от взрыва газа в мечети села Сабынды (Акмолинская область) - 13 взрослых и 3 детей. Предварительный диагноз - термические ожоги пламенем различной степени.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении Управления общественного здравоохранения Астаны.

Ранее сообщалось, что в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.

"В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдено тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения. Бригадой скорой медицинской помощи 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны", - отмечается в сообщении ДЧС.