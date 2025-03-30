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Поминальный ритуал мог привести к крупнейшему пожару в истории Южной Кореи

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Пожар в Южной Корее
Пожар в Южной Корее. Фото: x.com/Whiplash437/

В Южной Корее задержан 56-летний мужчина, которого подозревают в причастности к лесному пожару в уезде Ыйсон провинции Кёнсан-Пукто.

Как сообщает BBC, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении мужчины, подозреваемого в том, что он случайно спровоцировал сильнейшие лесные пожары в истории страны. Предположительно, это произошло во время обряда поминовения предков у семейного захоронения в уезде Ыйсон провинции Северный Кёнсан, в какой-то момент он пытался сломать ветку дерева. Не сумев сделать это вручную, он использовал зажигалку, чтобы поджечь ветку. Предполагается, что из-за сильного ветра огонь распространился на лес.​

В итоге пожар охватил несколько соседних городов, включая Андон и Ёнъян, и стал одним из крупнейших в истории Южной Кореи.

В результате пожара погибли 26 человек, включая пилотов вертолетов и местных жителей. Огонь уничтожил около 4 000 зданий, включая жилые дома и культурные объекты, такие как храм Гоунса. Общая площадь поражения составила 45 157 гектаров, что эквивалентно 75% площади Сеула.

Напомним, 23 марта стало известно, что в Южной Корее вспыхнули лесные пожары, к тому моменту унесшие жизни четырех человек, включая трех пожарных и одного государственного служащего. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации.

26 марта сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее возросло до 18 человек, один человек пропал без вести. Еще 10 человек пострадали, двое получили серьезные травмы.

Распространению пожаров способствуют сильные и сухие ветры. В связи с чем вскоре появились уточненные данные: по меньшей мере 24 человека погибли, 26 пострадали и более 23 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров в Южной Корее.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея, премьер-министр Хан Док Су назвал пожары самыми страшными в истории страны.

Новостные каналы и пользователи в соцсети Х публикуют фото и видео с места событий. Отметим, что говорится уже по меньшей мере о 26 погибших.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования исполняющему обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231601-pominalnyy-ritual-mog-privesti-k-krupneyshemu-pozharu-v-istorii-yuzhnoy-korei/