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18 человек погибли, 10 пострадали в лесных пожарах в Южной Корее: есть ли среди них казахстанцы

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Лесные пожары в Южной Корее
Лесные пожары в Южной Корее. Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP via Getty Images

Число погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее возросло до 18 человек, один человек пропал без вести. Обращались ли в посольство казахстанцы, ответили в МИД РК.

Как сообщает Yonhap по информации лесной службы, число погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее выросло до 18 человек, один человек пропал без вести. Еще 10 человек пострадали, двое получили серьезные травмы.

Распространению пожаров способствуют сильные и сухие ветры. По словам и.о. президента Хана Док Су, на данный момент лесные пожары уничтожили 17 000 гектаров леса и 209 домов и фабрик.

Пламя уничтожило древний храм Гоун, построенный в 681 году (57 г. до н. э. - 935 г. н. э.). Национальные сокровища, хранившиеся в храме, были перемещены в другие места.

Добавим, сегодня в кулуарах мажилиса представителя Министерства иностранных дел РК спросили, есть ли в связи с бушующими в Южной Корее пожарами рекомендации для казахстанцев, планирующих поездку в эту страну.

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в ответ сообщил, что, по его данным, к этому моменту от казахстанцев обращений по поводу пожаров в Южной Корее не поступало. Чиновник уточнил, что это направление не курирует, и рекомендаций, соответственно, для граждан у него пока также нет.

Напомним, 23 марта стало известно, что в Южной Корее вспыхнули лесные пожары, к тому моменту унесшие жизни четырех человек, включая трех пожарных и одного государственного служащего. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, в 2023 году в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч наших граждан в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть страну.

А осенью 2024 года министр труда сообщила, что власти Южной Кореи выставили условие вывезти всех, кто нелегально находится там. К этому моменту число казахстанцев-нелегалов в Южной Корее достигло 15 тыс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230665-18-chelovek-pogibli-10-postradali-v-lesnyh-pozharah-v-yuzhnoy-koree-est-li-sredi-nih-kazahstancy/