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В Южной Корее вспыхнули лесные пожары: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

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Пожар в Южной Корее
Пожар в Южной Корее. Фото: x.com/Whiplash437/

​В Южной Корее вспыхнули лесные пожары, унесшие жизни четырех человек, включая трех пожарных и одного государственного служащего. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Bloomberg, пожары начались в пятницу, 21 марта, в юго-восточных регионах страны, особенно в уезде Санчхон, где около 260 человек были вынуждены искать убежище, поскольку огонь распространился по окружающим холмам.

В результате пожара в Санчхоне погибли четыре человека и еще шестеро получили ранения.

По данным Корейской лесной службы, к вечеру субботы пожар в Санчхоне уничтожил более 500 гектаров леса.

Власти Южной Кореи объявили режим чрезвычайной ситуации в южных регионах, чтобы облегчить мобилизацию ресурсов для сдерживания пожаров, и определили Санчхон особой зоной стихийного бедствия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230206-v-yuzhnoy-koree-vspyhnuli-lesnye-pozhary-est-pogibshie-i-postradavshie-foto-video/