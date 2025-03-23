В Южной Корее вспыхнули лесные пожары: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

​В Южной Корее вспыхнули лесные пожары, унесшие жизни четырех человек, включая трех пожарных и одного государственного служащего. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Bloomberg, пожары начались в пятницу, 21 марта, в юго-восточных регионах страны, особенно в уезде Санчхон, где около 260 человек были вынуждены искать убежище, поскольку огонь распространился по окружающим холмам.

В результате пожара в Санчхоне погибли четыре человека и еще шестеро получили ранения.

По данным Корейской лесной службы, к вечеру субботы пожар в Санчхоне уничтожил более 500 гектаров леса.

Власти Южной Кореи объявили режим чрезвычайной ситуации в южных регионах, чтобы облегчить мобилизацию ресурсов для сдерживания пожаров, и определили Санчхон особой зоной стихийного бедствия.