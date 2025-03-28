Токаев выразил соболезнования исполняющему обязанности президента Кореи Хан Док Су

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования исполняющему обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су в связи с масштабными пожарами в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности Президента Кореи Хан Док Су.

Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял известие о трагических последствиях масштабных пожаров в Южной Корее, приведших к многочисленным человеческим жертвам и серьезному ущербу окружающей среде.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования народу Кореи, родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим родным. Уверен, корейский народ в скором времени преодолеет трудности, вызванные природной стихией", - написал президент.

Напомним, 23 марта стало известно, что в Южной Корее вспыхнули лесные пожары, к тому моменту унесшие жизни четырех человек, включая трех пожарных и одного государственного служащего. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации.

26 марта сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее возросло до 18 человек, один человек пропал без вести. Еще 10 человек пострадали, двое получили серьезные травмы.

Распространению пожаров способствуют сильные и сухие ветры. В связи с чем вскоре появились уточненные данные: по меньшей мере 24 человека погибли, 26 пострадали и более 23 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров в Южной Корее.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея, премьер-министр Хан Док Су назвал пожары самыми страшными в истории страны.

Новостные каналы и пользователи в соцсети Х публикуют фото и видео с места событий. Отметим, что говорится уже по меньшей мере о 26 погибших.