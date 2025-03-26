Политолога Екатерину Шульман объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск российского политолога Екатерину Шульман. В базе ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса.

В базе данных разыскиваемых лиц на официальном сайте МВД РФ появилась карточка розыска Екатерины Шульман.

"Сведения о лицах, находящихся в розыске, размещаются на интернет-ресурсе МВД России и удаляются по решению следственных органов, органов дознания и судебных органов", - сообщается на сайте ведомства.

Сама Екатерина Шульман прокомментировала объявление себя в розыск в своем аккаунте Facebook, отметив, что "фоточка симпатичная", и призвав интересующихся, где ее найти, смотреть новый выпуск передачи с ее участием

РБК по ситуации пишет, что после февраля 2022 года Шульман выступала с осуждением действий России в Украине. В апреле того года Минюст РФ присвоил ей статус иноагента, который она безуспешно пыталась обжаловать. За отсутствие соответствующей маркировки политолога неоднократно штрафовали. Шульман живет за пределами России.

В конце февраля 2025 года против нее завели дело об участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). По статье политологу может грозить штраф до 15 тыс. руб. Детали дела тогда не приводились.

Шульман окончила Российскую академию государственной службы при президенте, преподавала в Московской высшей школе социальных и экономических наук и Институте общественных наук РАНХиГС и входила в Совет по правам человека.

Напомним, российский политолог Екатерина Шульман несколько раз высказывалась и о нашей стране.

Так, летом 2022 года Шульман прокомментировала прошедший в Казахстане референдум - она оценила отсутствие заметных скандалов, массовых мероприятий и арестов в ходе голосования в стране.

В 2022 году российский политолог Екатерина Шульман во время своей лекции, проведенной пространством SöZ Astana Public Talk в столице Казахстана, высказалась о приезде россиян в Казахстан.

Екатерина Шульман также поблагодарила казахстанцев за доброе отношение к приезжающим в нашу страну россиянам.