Екатерина Шульман порассуждала о плюсах и минусах приезда россиян в Казахстан

Российский паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Российский политолог Екатерина Шульман во время своей лекции, проведенной пространством SöZ Astana Public Talk в столице Казахстана, высказалась о приезде россиян в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Шульман отметила, что помимо рисков у этого явления есть и преимущества.

"Риски от приезда большого количества людей, многие из которых через две недели не будут иметь на что жить, очевидны. Тут не надо быть ни политологом, ни экономистом, чтобы понять, что это действительно рискованно.

Одновременно преимущества от приезда значительного количества людей с образованием в рабочем возрасте, которые вынуждены будут, ну, и, собственно, захотят добывать себе хлеб насущный честным трудом, тоже очевидны", — говорит политолог.

По ее словам, Казахстан выглядит сейчас в Северной Евразии центром стабильности, одновременно центром притяжения и точкой равновесия.

"Надо сказать, что это не "кому война, кому мать родная", это не та ситуация, а это, что называется, закономерный итог последних десяти лет развития. Кто как развивался, тот настолько себе и "наразвивал". Как потопаешь, так и полопаешь.

Так что в этом есть своя, наверное, историческая справедливость, хотя осознавать ее часто бывает грустно", — сказала Шульман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991196-riski-ochevidny-politolog-ekaterina-shulman-vyskazalas-o-priezde-rossiyan-v-kazahstan/