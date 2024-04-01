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На выборах в Стамбуле лидирует действующий мэр Экрем Имамоглу. В Анкаре оппозиция также впереди

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Экрем Имамоглу
Экрем Имамоглу. Фото: Yagiz Gurtug/Middle East Images/AFP via Getty Images

На выборах мэра Стамбула побеждает Экрем Имамоглу, который занимает эту должность последние пять лет, свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов избирателей. Имамоглу представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП).

После подсчета 70% голосов Имамоглу лидирует с 50,4%, у кандидата от правящей Партии справедливости и развития Мурата Курума — 40,9%.

Основное внимание было приковано к Стамбулу, который президент Реджеп Тайип Эрдоган и ПСР надеялись отвоевать у оппозиции, а также к Анкаре и Анталье, которыми руководят оппозиционные политики.

В Анкаре, Анталье и Измире оппозиция также побеждает.

«Основываясь на полученных нами данных, я могу сказать, что вера наших граждан в нас была вознаграждена, — сказал Имамоглу журналистам в стамбульской штаб-квартире РНП. — Картина, которую мы видим сейчас, нас очень радует».

Избирательные участки в Турции закрылись в 14:00 по Гринвичу.

«Процесс голосования завершен без каких-либо проблем, за исключением нескольких инцидентов», — сказал журналистам глава Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

Выборы прошли на фоне бушующей инфляции и масштабной девальвации турецкой лиры, и неопределенность давила на многих избирателей, пишет корреспондент AFP, который пообщался с жителями Стамбула.

«Все беспокоятся о насущном, — сказала 43-летняя Гюлер Кайя. — Кризис поглощает средний класс, нам пришлось изменить все свои привычки. Если Эрдоган победит, станет еще хуже».

"Обеспечить лучшую жизнь"

Реджеп Тайип Эрдоган родился и вырос в Стамбуле, а в 1994 году был избран мэром города. Его союзники удерживали власть до 2019 года, когда оппозиционер Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии (РНП) победил на выборах.

Если Имамоглу удастся сохранить власть в Стамбуле, он может стать главным противником правящей партии на следующих президентских выборах в 2028 году.

Эрдоган и его партия выдвинули кандидатом в Стамбуле бывшего министра охраны окружающей среды Мурата Курума.

«Стамбул — это жемчужина, сокровище и зеница ока нашей страны», — заявил 70-летний президент лидер на недавнем митинге в городе, назвав Имамоглу «мэром на полставки».

«Эти выборы ознаменуют начало новой эры для нашей страны», — сказал Эрдоган после голосования в Стамбуле в воскресенье.

Имамоглу проголосовал с женой и двумя сыновьями в Стамбуле около полудня, после чего вышел к сторонникам.

«Сегодня для меня эмоциональный день, — сказал он, добавив, что пытается обеспечить „равенство, не ставя во главу угла партийность“. — Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить молодым людям, женщинам и матерям лучшую жизнь».

Граждане Турции в воскресенье выбирали мэров в 81 провинции, а также членов местных советов и других региональных чиновников.

Стрельба на участке

В ходе голосования в одном из сел на юго-востоке Турции, где большинство населения составляют курды, произошли вооруженные столкновения, в результате которых один человек погиб.

Инцидент произошел утром в селе Агаклидер в провинции Диярбакыр возле местного избирательного участка.

Спор между голосовавшими перерос в стрельбу, в ходе которой был убит член участковой избирательной комиссии от Демократической партии народов (ДПН), которая отстаивает права курдского меньшинства.

12 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076351-na-vyborah-v-stambule-lidiruet-deystvuyuschiy-mer-ekrem-imamoglu-v-ankare-oppozitsiya-takzhe-vperedi/

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