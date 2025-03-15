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Сначала робот, потом человек: Илон Маск рассказал, когда планирует отправить людей на Марс

Опубликовано:

Марс
Марс. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Илон Маск написал в соцсети, что в следующем году на Марс отправится робот Optimus, и если все пройдет хорошо, высадка людей на Марсе может начаться уже в 2029 году, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте соцсети Х основателя компаний SpaseX и Tesla.

"Starship с Optimus (человекоподобный робот - прим. ред.) отправится на Марс в конце следующего года. Если посадка пройдет успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя с большей вероятностью в 2031 году", - написал миллиардер.

Отметим, еще в 2022 году американский миллиардер Илон Маск заявил, что человек сможет ступить на Марс уже через семь лет - то есть в 2029 году.

В прошлом году сообщалось, что Илон Маск хочет построить на Марсе город под куполом, который должен стать полностью автономным и независимым от ресурсов Земли.

В феврале этого года стало известно, что Tesla готовит массовый выпуск человекоподобных роботов Optimus. Ранее Маск заявлял, что в 2025 году у Tesla будут "по-настоящему полезные" роботы-гуманоиды в небольшом объеме для внутреннего использования, а в 2026 году - в большом объеме для других компаний.

А в конце февраля Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс. По его словам, МКС "выполнила свою задачу" и "пользы от нее уже мало".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228298-snachala-robot-potom-chelovek-ilon-mask-rasskazal-kogda-planiruet-otpravit-lyudey-na-mars/