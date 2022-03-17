Илон Маск назвал сроки высадки человека на Марс

Илон Маск. Фото: Maja Hitij/Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что человек сможет ступить на Марс уже через семь лет.

Когда один из подписчиков главы Tesla и SpaceX спросил у него в Twitter, когда люди смогут оказаться на Марсе, Илон Маск без лишних слов ответил: "2029".

Некоторые пользователи Twitter посчитали эту дату слишком амбициозной и предполагают, что человечество сможет высадиться на Марсе не раньше 2050 года.

Два года назад изобретатель и миллиардер был уверен, что его компания высадит людей на Марс к 2026 году. Ключом к достижению этой цели Маск назвал ракету Starship: транспортное средство из нержавеющей стали. С его помощью компания планирует перевозки грузов и до 100 человек за раз на Луну и Марс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961276-ilon-mask-nazval-sroki-vysadki-cheloveka-na-mars/