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Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс

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Фотосурет: Илон Маск
Илон Маск: Фотосурет: salon.com

Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск заявил о необходимости возвратить МКС с орбиты. Пост опубликован в соцсети X, передает NUR.KZ.

"Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Пользы от нее уже мало. Давайте отправимся на Марс", - заявил в посте Илон Маск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222520-mask-predlozhil-ubrat-mks-s-orbity/