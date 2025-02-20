Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс

Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск заявил о необходимости возвратить МКС с орбиты. Пост опубликован в соцсети X, передает NUR.KZ.

"Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Пользы от нее уже мало. Давайте отправимся на Марс", - заявил в посте Илон Маск.