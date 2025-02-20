Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс
Опубликовано:
Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск заявил о необходимости возвратить МКС с орбиты. Пост опубликован в соцсети X, передает NUR.KZ.
"Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Пользы от нее уже мало. Давайте отправимся на Марс", - заявил в посте Илон Маск.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222520-mask-predlozhil-ubrat-mks-s-orbity/