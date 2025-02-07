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Tesla готовит массовый выпуск человекоподобных роботов Optimus

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Робот Tesla Bot Optimus на выставке в Шанхае
Робот Tesla Bot Optimus на выставке в Шанхае. Фото: John Ricky/Anadolu via Getty Images

Компания Илона Маска объявила массовый набор работников для производства человекоподобных роботов Optimus на завод в Калифорнии, передает NUR.KZ.

На сайте компании Tesla появились вакансии для технических специалистов, менеджеров и руководителей производства.

Так, в описании вакансии технического специалиста по обслуживанию оборудования указано, что он должен иметь обширный опыт промышленного обслуживания, включая электротехнику и робототехнику.

А руководитель процессов должен "управлять командой техников-технологов на нашем пути к созданию мирового класса передового робота-гуманоида с искусственным интеллектом Tesla".

Судя по вакансиям, компания Маска приступает к реализации озвученных им в прошлом году планов. Так, летом он писал в своем аккаунте соцсети Х, что в 2025 году у Tesla будут "по-настоящему полезные" роботы-гуманоиды в небольшом объеме для внутреннего использования, а в 2026 году - в большом объеме для других компаний.

Также в аккаунте соцсети Х компании Tesla упоминалось, что в июне 2024 года на производстве уже было задействовано два полностью автономных робота Optimus. 

Ранее Илон Маск показал на видео, как изменился разрабатываемый компанией Tesla робот.

Отметим, что впервые о разработке человекоподобного робота компания Маска сообщила еще в 2021 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2218707-tesla-gotovit-massovyy-vypusk-chelovekopodobnyh-robotov-optimus/