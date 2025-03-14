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"Был мне, как сын, но поступил, как гнида": Лукашенко о Зеленском (видео)

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Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке российского телеканала "Россия-1" вновь высказался об отношениях с Зеленским, передает NUR.KZ.

Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале телеведущей "России-1" Ольги Скабеевой.

Журналист поинтересовалась, как Лукашенко относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку ранее он высказывал очень противоречивые вещи о нем.

" Ну, он, Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида", – заявил белорусский президент.

Напомним, ранее в интервью американскому блогеру Марио Науфалу Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому, как к сыну, но позже тот якобы "пошел на поводу у крайних националистических сил".

"Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был в Украине, мы вели с Зеленским переговоры, он неглупым мне показался человеком", – рассказывал Лукашенко.

Он также считает, что Зеленский в начале своей президентской карьеры совершил много ошибок из-за недостатка опыта.

К слову, в начале года Зеленский заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко извинился перед ним в первые дни войны. Со слов Зеленского, телефонный разговор состоялся в первый или второй день российской военной операции.

"Он извинился. Он сказал: "Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели", - пересказал диалог украинский президент.

После этого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент Беларуси не извинялся перед Зеленским.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - заявила Эйсмонт.

Позже слова Зеленского прокомментировал и сам Лукашенко. Он заявил, что Зеленский делает все, чтобы "втянуть Беларусь в войну".

"Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - заявлял белорусский президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228226-byl-mne-kak-syn-no-postupil-kak-gnida-lukashenko-o-zelenskom-video/