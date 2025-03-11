Поддерживаемые США курдские ополченцы согласились объединиться с силами нового правительства Сирии

Альянс курдских ополченцев, контролирующих северо-восток Сирии, подписал соглашение о включении всех своих военных и гражданских институтов в состав сирийского государства, сообщил временно исполняющий обязанности президента страны Ахмед аш-Шараа.

В соглашении, которое предусматривает полное прекращение боевых действий, говорится, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС, SDF) передадут государственным властям контроль над пограничными пунктами, аэропортом и критически важными для страны нефтяными и газовыми месторождениями региона.

Документ также признает курдское меньшинство «неотъемлемой частью сирийского государства» и гарантирует «права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе».

Командующий СДС Мазлум Абди и временный президент Ахмед аш-Шараа подписали соглашение в Дамаске. Мазлум Абди назвал это «реальной возможностью построить новую Сирию».

«Мы привержены построению лучшего будущего, которое гарантирует права всех сирийцев и отвечает их чаяниям мира и достоинства», — написал он в понедельник вечером на своей странице в X.

Это важный шаг аш-Шараа на пути к объединению расколотой страны после того, как в декабре суннитская исламистская группировка, возглавившая наступление повстанцев, свергла президента Башара Асада.

Масштабы и трудности этой задачи стали особенно очевидны после вспышки насилия на западе Сирии. Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, заявил, что 973 мирных жителя были убиты в ходе примерно 30 нападений на алавитов в пятницу и субботу в городах, которые расположены на западном морском побережье.

Подписание соглашения также может привести к деэскалации конфликта между СДС и соседней Турцией, а также смягчить напряженность в отношениях с поддерживаемыми Турцией бывшими сирийскими повстанческими группировками, которые пытаются вытеснить альянс из районов вблизи границы.

СДС, насчитывающая десятки тысяч хорошо вооруженных и обученных бойцов, не имела никаких связей ни с режимом Асада, ни с оппозицией на протяжении 13-летней гражданской войны в стране.

В настоящее время под ее контролем находится более 46 тыс. кв. км территории на северо-востоке страны, где в 2019 году при поддержке коалиции, возглавляемой США, была разгромлена группировка «Исламское государство» (ИГ, в России признана террористической и запрещена).

СДС играют важную роль в самопровозглашенной Автономной администрации Северной и Восточной Сирии (AANES), которая управляет регионом, также известным курдам как Рожава.

В разбросанных по всему региону тюрьмах СДС содержится около 10 тыс. боевиков ИГ. Еще около 46 тыс. человек, связанных с ИГ (в основном это женщины и дети), содержатся в нескольких лагерях.

После падения режима Асада СДС предупредили, что атаки поддерживаемых Турцией группировок вынуждают отвлекать бойцов от охраны тюрем и открывают путь к возрождению ИГ.

Турецкое правительство считает крупнейшее ополчение СДС, курдские Отряды народной самообороны (ОНС), террористической организацией. Анкара рассматривает ОНС как продолжение запрещенной там Рабочей партии Курдистана (РПК), которая десятилетиями вела повстанческую борьбу в Турции, но чей находящийся в тюрьме лидер недавно объявил о прекращении огня.

Турция пока не комментировала подписанное в понедельник сирийское соглашение.

От 25 до 35 млн курдов населяют горный регион, расположенный вдоль границ Турции, Ирака, Сирии, Ирана и Армении. Они образуют четвертую по численности этническую группу на Ближнем Востоке, но так и не обрели постоянного национального государства.

Сирийские курды, составляющие около 10% населения страны, подвергались гонениям и были лишены основных прав во время правления семьи Асада.