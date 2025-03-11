Новые власти Сирии заключили договор с курдами

Власти Сирии заключили соглашение с курдами, которое предполагает интеграцию курдской автономной администрации в состав нового сирийского правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Новые власти Сирии в понедельник, 10 марта, объявили о достигнутом соглашении с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) по вопросу интеграции гражданских и военных институтов курдской автономной администрации в состав сирийского правительства.

В договоре указаны конкретные объекты на северо-востоке Сирии, включая пограничные посты, аэропорт, а также нефтяные и газовые месторождения.

Предполагается, что соглашение должно быть реализовано до конца 2025 года.

Как отмечает издание, после свержения режима Асада новые сирийские власти во главе с Ахмедом аш-Шараа пытаются распустить действующие в Сирии вооруженные группировки и установить контроль над всей территорией страны.

При этом подписание соглашения с SDF произошло на фоне боевых действий и предполагаемых массовых внесудебных расправ в прибрежном регионе на западе Сирии, где проживает преимущественно алавитское меньшинство - общины, к которой принадлежит и Башар Асад.

Напомним, в начале марта в СМИ появились сообщения, что сторонники Асада организовали серию нападений в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых властей. Сообщалось о жертвах и раненых.

А через несколько дней Сирийский центр мониторинга прав человека заявил, что сирийские силы безопасности убили около 2 тысяч алавитов за несколько дней.

Алавиты, представители религиозного направления, которое считается ответвлением шиитского ислама, составляют около 10% населения Сирии. Большинство жителей Сирии — мусульмане-сунниты.

Насилие повергло алавитскую общину в "состояние ужаса", писала Русская служба BBC. Сотни людей покинули пострадавшие от вспышки насилия районы.

"Ахмед аш-Шараа теперь должен найти баланс между обеспечением безопасности и восстановлением справедливости в отношении преступлений режима Асада и его сторонников.

Большинство войск, которые помогли ему прийти к власти, по-прежнему верны своему лидеру. Но некоторые группировки явно вышли из-под его контроля. Среди бойцов этих отрядов есть и иностранные боевики, придерживающиеся радикальных взглядов", - писало издание.