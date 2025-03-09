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Мужчина взобрался на башню Биг-Бен в Лондоне и просидел там 16 часов (видео)

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Активист
Активист. Фото: instagram.com/free_all.of.us

В столице Великобритании пропалестинский активист взобрался на часовую башню Биг-Бен и просидел на ее выступе более 16 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Мужчина взобрался на башню и сел на выступ с флагом Палестины в руках.

Его спустили сотрудники экстренных служб. Из-за спасательной операции властям города пришлось перекрыть Вестминстерский мост.

К слову, спасательную операцию сам мужчина снял на видео и выложил в Instagram.

В полиции журналистам сообщили, что сразу же после спуска мужчину арестовали.

Как объяснили в правоохранительных органов, операция по спуску мужчины заняла много времени, поскольку полицейским нужно было обеспечить безопасность полицейских, самого активиста и горожан.

"Мы сотрудничали с другими ведомствами, включая пожарную команду Лондона, и направили специалистов, чтобы как можно быстрее завершить этот инцидент, минимизировав при этом риск для жизни", - добавили в полиции.

Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне пропалестинских протестов, которые прошли по всей Великобритании в эти выходные.

Добавим, в Шотландии пропалестинские активисты атаковали элитный гольф-клуб, принадлежащий Трампу. Они разрисовали территорию красной краской и оставили политические лозунги против позиции Трампа по Газе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226671-muzhchina-vzobralsya-na-bashnyu-big-ben-v-londone-i-prosidel-tam-16-chasov-video/