Сирийские силы безопасности обвиняются в убийстве сотен мирных жителей. Число жертв растет

Сирийские силы безопасности, как утверждается, могли убить на морском побережье Сирии сотни мирных жителей, принадлежащих к алавитскому меньшинству. Общее число жертв, включающее участников вооруженных формирований, наблюдатели оценивают в одну тысячу.

Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, заявил, что около 745 мирных жителей были убиты в ходе примерно 30 нападений на алавитов в пятницу и субботу.

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этих заявлений.

Сообщается, что сотни людей покинули свои дома.

Алавиты, представители религиозного направления, которое считается ответвлением шиитского ислама, составляют около 10% населения Сирии. Большинство жителей Сирии — мусульмане-сунниты.

В четверг по меньшей мере 13 сотрудников сил безопасности Сирии были убиты в столкновениях с вооруженными людьми, связанными со свергнутым режимом Башара Асада, сообщал телеканал Syria TV, который связан с новыми властями Сирии.

Столкновения начались в регионе Джабла в окрестностях Латакии, в прибрежной зоне, считающейся сердцем алавитской общины, к которой принадлежит семья Асада.

По утверждению SOHR, за последние два дня было убито более тысячи человек, что стало самым массовым и жестоким проявлением насилия в Сирии с тех пор, как повстанцы свергли режим Асада в декабре 2024 года.

В это число входят десятки бойцов новых правительственных войск и вооруженные люди, лояльные Асаду, которые с четверга участвуют в боевых действиях в прибрежных провинциях Латакия и Тартус.

Согласно отчету SOHR, в результате волны насилия погибли около 125 членов правительственных сил безопасности, возглавляемых исламистами, и 148 проасадовских бойцов.

Накануне сообщалось о 340 погибших от рук сил безопасности мирных жителей Сирии.

Министерство обороны Сирии заявило агентству SANA, что правительство восстановило контроль после «коварных нападений» на сотрудников службы безопасности.

Насилие повергло алавитскую общину в «состояние ужаса», рассказал Би-би-си один из активистов. Как сообщается, сотни людей покинули пострадавшие от вспышки насилия районы.

По данным агентства Reuters, толпы людей искали убежища на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом же пишут российские СМИ. На опубликованных видео видно, как десятки людей скандируют «Люди хотят российской защиты» за периметром базы. Кроме того, по данным местных СМИ, десятки семей бежали в соседний Ливан.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что он «глубоко обеспокоен» «крайне тревожными сообщениями о жертвах среди гражданского населения» в прибрежных районах Сирии. Он призвал все стороны воздержаться от действий, которые могут «дестабилизировать» страну и поставить под угрозу «надежный и инклюзивный политический переход».

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что последние события находятся в рамках «ожидаемых проблем», со ссылкой на арабские СМИ сообщает Reuters. Он призвал сирийцев к национальному единству в видеоролике, который в числе прочих показывал телеканал Al-Arabiya. Аш-Шараа выступал в мечети.

Рами Абдулрахман, глава SOHR, считает, что убийства в Джабле, Баниясе и прилегающих районах на населенном преимущественно алавитами побережье Сирии стали самым жестоким встплеском насилия за многие годы в 13-летней гражданской войне в стране. Абдулрахман, как пишет Reuters, утверждает, что среди жертв есть женщины и дети из алавитского меньшинства.

Новые власти признали нарушения во время операции против тех, кого они назвали «остатками ополченцев Асада». Они обвинили в насилии неорганизованные группы гражданских лиц и бойцов, которые якобы пытались оказать поддержку официальным силам безопасности в хаосе боевых действий.

Источник в министерстве обороны Сирии в субботу сообщил государственным СМИ, что все дороги, ведущие к побережью, были перекрыты, чтобы остановить насилие и помочь восстановить спокойствие, а силы безопасности развернуты на улицах прибрежных городов.

Источник также заявил, что чрезвычайный комитет, созданный для отслеживания нарушений, будет направлять любого, кто будет признан не подчинившимся приказам военного командования, в военный суд.

Предполагаемый масштаб насилия, включающий сообщения об убийстве десятков мужчин-алавитов в одной деревне, ставит под сомнение способность исламистской власти управлять Сирией инклюзивным образом, комментирует Reuters.

Сирийский сегмент фейсбука в субботу был заполнен фотографиями и некрологами людей из прибрежной зоны, которых оплакивали семьи и друзья, рассказывая, что эти люди были убиты.

Башар Асад был свергнут в декабре прошлого года.