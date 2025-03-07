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Пограничники США перехватили лодку с мигрантами из России

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Лодка в море
Лодка. Иллюстративное фото: David Ramos/Getty Images

Пять мигрантов из России и Доминиканской Республики пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико на лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на погранично-таможенную службу США.

Как сообщается на сайте ведомства, 28 февраля сотрудники пограничного патруля станции Рэми обнаружили судно, которое двигалось без навигационных огней. Таможенники связались с морским подразделением полиции и вместе с правоохранителями доплыли до лодки.

На судне оказалось пять иностранцев – трое граждан Доминиканской Республики и двое россиян, мужчина и женщина.

"Этот случай показывает текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в предотвращении нелегального въезда и борьбе с повторными нарушениями иммиграционного законодательства", — заявил главный патрульный сектора Рэми Реджи Джонсон.

Биометрическая проверка показала, что один из мигрантов из Доминиканской Республики был ранее депортирован за преступления.

Граждане России же переданы для дальнейшего расследования и депортации Министерству внутренней безопасности США.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

В конце января иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.

Ранее в казахстанском МИДе объяснили, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.

А представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

  • посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;
  • генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;
  • генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226183-pogranichniki-ssha-perehvatili-lodku-s-migrantami-iz-rossii/