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Причину роста цен на картофель и другие овощи в Казахстане назвали в Минсельхозе

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Картофель, лук, зелень и морковь с деньгами
Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В регионах Казахстана темпы реализации овощей отстают от запланированных объемов, что приводит к росту цен на них, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Как сообщается на официальном сайте правительства, состоялось совещание по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Отмечается, что в январе уровень годовой инфляции в Казахстане составил 8,9%.

"Основное влияние на динамику цен оказали непродовольственные товары и платные услуги. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 8,4%, а стоимость услуг выросла на 13,8%", - сказано в сообщении.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что за последнюю неделю индекс цен на продукты увеличился на 0,3%, с начала года - на 2,2%. По ее словам, сказалось сезонное подорожание капусты, моркови и лука. Кроме того, фиксируется увеличение цен на говядину и подсолнечное масло.

"Наибольший рост цен на социальные продукты с начала года отмечается в области Ұлытау (4,8%), Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщили в правительстве.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что из сформированных запасов в 156,9 тыс. тонн реализовано 45,4 тыс. тонн овощей.

"В ряде областей темпы реализации овощей отстают от заданных объемов, что приводит к росту цен. В частности, в области Абай из 2,8 тыс. тонн картофеля реализовано лишь 486 тонн, что вызвало подорожание на 24,2%. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных регионах", - сообщается на сайте.

Он также отметил, что, по данным акиматов, на конец января запасы картофеля, без учета хранения у личных подсобных хозяйств, составляли 327 тыс. тонн, при этом уровень потребления населения с 23 января по 14 февраля составил 73,5 тыс. тонн.

Министр нацэкономики Серик Жумангарин поручил ускорить разбронирование запасов из стабфондов и возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.

"Во избежание ценовых перекосов и ограничений продаж надо сгладить разницу в ценах на продукцию, которая продается в регионах из стабилизационных пунктов, и наладить более четкую работу с коммунальными рынками и торговыми сетями. В феврале-марте необходимо продать всю имеющуюся в стабфондах продукцию и обеспечить поставки свежих овощей в апреле", - сказал Серик Жумангарин. 

Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства в ответ на официальный запрос NUR.KZ рассказали, хватит ли прошлогодних запасов картофеля до нового урожая в этом году.

Ранее эксперты объяснили нехватку картофеля в Казахстане приписками статистики. По мнению аграрного эксперта Толеутая Рахимбекова, в Казахстане не выращивается достаточное количество этого корнеплода.

Также во время заседания правительства министр сельского хозяйства заявил о том, что картошка должна стоить 240 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2221496-prichinu-rosta-cen-na-kartofel-i-drugie-ovoshchi-v-kazahstane-nazvali-v-minselhoze/