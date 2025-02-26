Израиль нанес авиаудары по объектам на юге Сирии

ВВС Израиля в ночь на среду, 26 февраля, нанесли удары по территории Сирии. Об этом сообщило министерство обороны Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

В ведомстве заявили, что атаки были направлены против военных объектов на юге страны, включая штаб-квартиры боевиков и склады с оружием.

"ВВС (Израиля - прим. ред.) наносят мощные удары по югу Сирии в рамках новой политики, которую мы определили для умиротворения южной части Сирии - и послание ясно: мы не позволим югу Сирии превратиться в юг Ливана", - заявил официальный представитель министра обороны Израиля Исраэля Катца.

Он добавил, что любая попытка сил сирийского режима и террористических организаций в стране обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем.

По данным СМИ, в ночь на 26 февраля Израилем были атакованы город Кисве, расположенный в 20 км южнее столицы страны Дамаска, а также южная провинция Сирии Дараа.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из членов - лидеров "Аль-Каиды" в Сирии.

Между тем Русская служба ВВС пишет, что временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа пытается объединить страну после тринадцати лет гражданской войны. Одновременно с этим ему приходится противостоять политическому давлению со стороны государств от Турции до США, которые преследуют в Сирии свои собственные интересы.